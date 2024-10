MOVIOLA Milan-Udinese, Gazzetta: disastro firmato Daniele Chiffi. Sbaglia tutto! (Di domenica 20 ottobre 2024) MOVIOLA Milan-Udinese, secondo la Gazzetta Daniele Chiffi è stato è protagonista di una gara disastrosa, con tante scelte Sbagliate Scelte Sbagliate, tanti troppi fischi e decisioni che hanno fatto discutere. La prestazione del direttore di gara della sfida tra Milan e Udinese Daniele Chiffi è stata gravemente insufficiente e la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della serata no dell’arbitro. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, solamente la decisione di espellere Tijjani Reijnders è corretta, in quanto si tratta di fallo da ultimo uomo (nonostante il contrasto sia molto lieve). Durante un contatto duro tra Lucca e Pavlovic, entrambi ne escono malconci, ma il direttore di gara lascia proseguire: tutto liscio. Nella ripresa, poi, sempre il serbo commette un’ingenuità e stende un giocatore dell’Udinese in area. Per Chiffi non c’è rigore, anche se restano molti, moltissimi dubbi. Dailymilan.it - MOVIOLA Milan-Udinese, Gazzetta: disastro firmato Daniele Chiffi. Sbaglia tutto! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024), secondo laè stato è protagonista di una garasa, con tante sceltete Sceltete, tanti troppi fischi e decisioni che hanno fatto discutere. La prestazione del direttore di gara della sfida traè stata gravemente insufficiente e ladello Sport ha fatto il punto della serata no dell’arbitro. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, solamente la decisione di espellere Tijjani Reijnders è corretta, in quanto si tratta di fallo da ultimo uomo (nonostante il contrasto sia molto lieve). Durante un contatto duro tra Lucca e Pavlovic, entrambi ne escono malconci, ma il direttore di gara lascia proseguire:liscio. Nella ripresa, poi, sempre il serbo commette un’ingenuità e stende un giocatore dell’in area. Pernon c’è rigore, anche se restano molti, moltissimi dubbi.

