Cataniatoday.it - Movida sicura, controlli interforze: spaccio, parcheggiatori abusivi e violazioni del codice della strada

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Anche nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati gli ormai tradizionaliprevisti con ordinanza del questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il