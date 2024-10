Ilgiornaleditalia.it - MotoGp, Marquez "In Australia a mio agio per tutto il week-end"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lo spagnolo annette di avere risparmiato gomma per l'attacco finale PHILLIP ISLAND () - "In partenza mi succede sempre qualcosa. Il copri visiera di plastica si è infilato sotto la gomma prima di partire ed era impossibile rimuoverlo. Per questo in avvio ho spinnato. Ho fatto una bella rimo