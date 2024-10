Agi.it - MotoGp: Marc Marquez trionfa in Australia, Bagnaia terzo

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI -nel Gran Premio d'vincendo un bel duello con il connazionale Jorge Martin. Soloposto per Francesco, che non riesce a stare dietro ai rivali e ora vede aumentare il distacco dalla vetta della classifica a 20 punti. Solo tre gli appuntamenti che mancano alla fine della stagione: per l'azzurro campione del mondo in carica il margine di errore si assottiglia sempre di più. Martin non sbaglia nulla in partenza e si tiene senza alcun problema la testa della corsa, seguito dai due italiani Bezzecchi e, bravi a scartare entrambi i meno reattivie Vinales. Nel corso del quarto giro il 'Bez' sconta il long lap penalty rimediato ieri nel finale della Sprint Race, lasciando il secondo posto a Pecco, poi nel tentativo di recuperare le diverse posizioni perse finisce a terra ed è costretto al ritiro.