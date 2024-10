MotoGP, gara GP Australia replica: orari, programma e come seguirla (Di domenica 20 ottobre 2024) La MotoGP si prepara per la gara domenicale del Gran Premio d’Australia. I ventidue piloti più veloci al mondo sono pronti a schierarsi sulla griglia di partenza di Phillip Island per lottare nel corso di una gara lunga ventisette giri. L’evento avrà inizio alle 5:00 italiane di domenica 20 ottobre e sarà disponibile in diretta su Sky. Nel corso della giornata sono però previste diverse repliche. Tv8 inserisce la gara in chiaro nel proprio palinsesto a partire dalle 11:55. Anche il canale di Sky Sport MotoGP riproporrà più volte la corsa, con le repliche in programma alle 08:00, alle 09:35, alle 16:00, alle 20:35 e alle 22:25. MotoGP, gara GP Australia replica: orari, programma e come seguirla SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lasi prepara per ladomenicale del Gran Premio d’. I ventidue piloti più veloci al mondo sono pronti a schierarsi sulla griglia di partenza di Phillip Island per lottare nel corso di unalunga ventisette giri. L’evento avrà inizio alle 5:00 italiane di domenica 20 ottobre e sarà disponibile in diretta su Sky. Nel corso della giornata sono però previste diverse repliche. Tv8 inserisce lain chiaro nel proprio palinsesto a partire dalle 11:55. Anche il canale di Sky Sportriproporrà più volte la corsa, con le repliche inalle 08:00, alle 09:35, alle 16:00, alle 20:35 e alle 22:25.GPSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGp in Australia - oggi la gara : orario e dove vederla - Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti […]. Bagnaia sfida Martin per il primato nella classifica del mondiale La MotoGp torna protagonista in Australia. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. (Sbircialanotizia.it)

MotoGp in Australia - oggi la gara : orario e dove vederla - Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. (Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista in Australia. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

MotoGp in Australia - oggi la gara : orario e dove vederla - (Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista in Australia. Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. (Periodicodaily.com)