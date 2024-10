Mondiale per club 2025, all’Inter Miami di Lionel Messi l’invito come squadra del Paese ospitante (Di domenica 20 ottobre 2024) Ci saranno anche Lionel Messi e l’Inter Miami alla prossima Coppa del Mondo per club FIFA in programma negli Stati Uniti. L’annuncio arriva dal presidente Gianni Infantino, che è intervenuto al Chase Stadium, dove la squadra del campione argentino ha sconfitto per 6-2 i New England Revolution, battendo il record di punti nella regular season MLS. Ancora una tripletta per Messi, questa volta con il suo club, pochi giorni dopo quella in Nazionale. Infantino ha anche annunciato che la partita inaugurale del torneo andrà in scena all’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins in NFL, ma anche il campo in cui si disputano le partite del Masters 1000 tennistico. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ci saranno anchee l’Interalla prossima Coppa del Mondo perFIFA in programma negli Stati Uniti. L’annuncio arriva dal presidente Gianni Infantino, che è intervenuto al Chase Stadium, dove ladel campione argentino ha sconfitto per 6-2 i New England Revolution, battendo il record di punti nella regular season MLS. Ancora una tripletta per, questa volta con il suo, pochi giorni dopo quella in Nazionale. Infantino ha anche annunciato che la partita inaugurale del torneo andrà in scena all’Hard Rock Stadium, la casa deiDolphins in NFL, ma anche il campo in cui si disputano le partite del Masters 1000 tennistico.

