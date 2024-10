Ilgiorno.it - Milano, precipita dal lucernario mentre fa dei lavori: morto un uomo di 40 anni

(Di domenica 20 ottobre 2024) Undi 40domenica pomeriggio dopo essereto da unin una villetta di Vermezzo con Zelo, in provincia di. Il quarantenne stava facendo deiquando, per ragioni ancora da chiarire, è caduto nel vuoto. L’allarme è scattato intorno alle 18: nessuno aveva sue notizie dalle 9 di mattina e quindi l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha mandato dei mezzi di soccorso dove lavorata. Quando sono arrivati sul posto, vigili del fuoco e il personale sanitario lo ho trovato riverso a terra con un importante trauma cranico e i guanti da lavoro addosso. Purtroppo non ce l’ha fatta.