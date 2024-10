Padovaoggi.it - Microcriminalità: arresti, denunce e rimpatri per quattro tunisini

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non è specificata la quantità, ma un 24enne tunisino appena sbarcato in Italia e finito in un Cpr, centro di permanenza per i ripatri nel padovano è stato trovato in posesso di dell'hashish. Dopo essere stato processato per direttissima è stato spedito a Bari da dove saràato.Un altro