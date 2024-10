Inter-news.it - Mercato Inter, non solo Bernabé: ‘In Serie A piace pure un altro!’

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ildell’è fatto di programmazione e opportunità. Si osserva Adrian Bernabè del Parma, più un altro baby che sta facendo benissimo inA. PROGRAMMAZIONE – Il punto di Niccolò Ceccarini suldei nerazzurri su Tmw: «Presente ma anche tanto futuro nei pensieri e nelle strategie dell’. Se da una parte c’è tutta una stagione ancora da affrontare (con l’obiettivo di ripetersi in campionato e di andare più avanti possibile in Champions League), dall’altra anche ilè un aspetto molto importante. Non tanto per gennaio quanto in prospettiva della prossima stagione. Si perché il club nerazzurro negli anni ha dimostrato un’ottima programmazione negli acquisti. E in questa ottica si stanno valutando alcune opportunità, soprattutto per il centrocampo e anche la difesa».