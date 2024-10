Lapresse.it - Medioriente: Gallant, Hezbollah sta crollando, lo stiamo distruggendo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ott. (LaPresse) – “Tutta questa grande formazione che chiamanosta”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoavparlando alle truppe della 98a Divisione dell’esercito e raccontando loro che “i prigionieri ci raccontano cosa sta succedendo, che sono terrorizzati perché sanno di non avere ciò che serve per affrontare ciò che sta accadendo. Non in termini di forza, abilità di combattimento, precisione o determinazione”. Lo riporta il Times of Israel. “passando da una situazione di sconfitta del nemico villaggio per villaggio, alla distruzione, facendo saltare in aria i tunnel e i depositi di munizioni e smantellando”, ha aggiunto, “il risultato è che in ogni luogo in cuiaspettava e si preparava a fare irruzione nelle città di confine israeliane, c’erano soldati dell’Idf”.