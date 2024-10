Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tra le istituzioni e al loro interno la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle L'articolo Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tra lee al loro interno la, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle L'articolo: “No atra” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

