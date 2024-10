Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tra le istituzioni e al loro interno la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” L'Identità. Lidentita.it - Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tra lee al loro interno la, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle: “No atra” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella “Essenziale la collaborazione tra le istituzioni” - Si intendeva rafforzare la Conferenza quale foro di collaborazione e dialogo tra queste istituzioni per il coordinamento delle scelte e l’assunzione di posizioni comuni. Lo ha affermato questa sera a Bari il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. (Ildenaro.it)

Mattarella : “No a contrapposizioni tra istituzioni - collaborazione essenziale” - Il messaggio del Presidente della Repubblica "Tra le istituzioni e al loro interno la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival […]. (Sbircialanotizia.it)

Mattarella a Bari per il Festival delle Regioni : "Collaborazione tra istituzioni essenziale per la comunità - serve mediazione" - Arriva nel teatro Piccinni accolto da un lungo applauso, e dalle note dell'inno di Mameli eseguito dalle orchestre giovanili del progetto regionale 'Note Positive'. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Bari per la cerimonia inaugurale del Festival delle Regioni e delle... (Baritoday.it)