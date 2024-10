Mattarella a Bari per il Festival delle Regioni: "Collaborazione tra istituzioni essenziale per la comunità, serve mediazione" (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva nel teatro Piccinni accolto da un lungo applauso, e dalle note dell'inno di Mameli eseguito dalle orchestre giovanili del progetto regionale 'Note Positive'. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Bari per la cerimonia inaugurale del Festival delle Regioni e delle Baritoday.it - Mattarella a Bari per il Festival delle Regioni: "Collaborazione tra istituzioni essenziale per la comunità, serve mediazione" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva nel teatro Piccinni accolto da un lungo applauso, e dalle note dell'inno di Mameli eseguito dalle orchestre giovanili del progetto regionale 'Note Positive'. Il presidente della Repubblica, Sergio, torna aper la cerimonia inaugurale del

Mattarella richiama alla cooperazione istituzionale in occasione del Festival delle Regioni a Bari - Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha messo in evidenza come la condivisione di scelte e il dialogo siano elementi fondamentali per garantire un servizio efficace alla comunità. Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . In questo contesto, Mattarella ha lanciato un chiaro appello alla collaborazione, sottolineando la necessità di sanare ... (Gaeta.it)

