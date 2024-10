Maltempo in Emilia-Romagna, allagamenti ed esondazioni a Pianoro (Di domenica 20 ottobre 2024) Violenta ondata di Maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni e allagamenti hanno colpito quasi tutta la regione. “La situazione sulle strade rimane molto critica. Già dalla notte sono attivi tutti i mezzi di soccorso possibili. Si invita a limitare al massimo gli spostamenti e a telefonare al centralino comunale soltanto per urgenze o emergenze. Stiamo chiedendo il massimo dei supporti possibili a tutti i livelli. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione” ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Pianoro, nel Bolognese, Luca Vecchiettini. Lapresse.it - Maltempo in Emilia-Romagna, allagamenti ed esondazioni a Pianoro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Violenta ondata diinhanno colpito quasi tutta la regione. “La situazione sulle strade rimane molto critica. Già dalla notte sono attivi tutti i mezzi di soccorso possibili. Si invita a limitare al massimo gli spostamenti e a telefonare al centralino comunale soltanto per urgenze o emergenze. Stiamo chiedendo il massimo dei supporti possibili a tutti i livelli. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione” ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco di, nel Bolognese, Luca Vecchiettini.

Maltempo in Emilia-Romagna - individuato il corpo della persona dispersa nel Bolognese - È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca, in provincia di Bologna, dopo che durante la notte l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena causata dal maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. (Lapresse.it)

Maltempo - Emilia-Romagna sott'acqua : oltre 300 interventi. Un morto nel bolognese - L'auto è stata trascinata dalla piena del torrente Zena: il giovane è morto, mentre il fratello è riuscito a salvarsi. Allagamenti ed esondazioni in città. (Ilgiornale.it)

Maltempo Emilia Romagna - Bologna sott'acqua - un morto a Pianoro - convocato il Comitato Operativo Protezione Civile - VIDEO - L'alluvione in Emilia Romagna ha interessato oltre Bologna anche Modena, Reggio e Piacenza. A Pianoro due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena in via Caurinzano. Uno dei due non è riuscito a salvarsi La situazione in Emilia Romagna risulta critica dopo le fort . (Ilgiornaleditalia.it)