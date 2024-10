Tg24.sky.it - Maltempo, fiumi esondano in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE

(Di domenica 20 ottobre 2024) Situazione difficile in varie zone dell’,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Trovato il corpo senza vita di un disperso. Forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade comea Catania. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria,in particolare nelle zone ioniche