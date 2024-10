Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio (Di domenica 20 ottobre 2024) I temporali e il Maltempo non lasciano l'Italia e la Protezione civile ha valutato per domani, 21 ottobre, una allerta meteo arancione su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e allerta gialla in sette regioni per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ie ilnon lasciano l'Italia e la Protezione civile ha valutato per, 21, unasu Emilia Romagna, Veneto e Lombardia ein setteperidrogeologico eidraulico.

Maltempo : la Puglia fra le regioni in allerta per temporali e vento Protezione civile - previsioni meteo - Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. ” Persiste fino alle 20 per l’intera regione l’allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. (Noinotizie.it)

Oggi e domani allerta temporali - nel frattempo il tramonto multicolore di Monopoli Immortalato da Giovanni Barnaba - Dopo la pioggia un cielo ricco di colori, proprio come se fosse un dipinto. La serata ha offerto uno scorcio di cielo molto bello. Un paesaggio fiabesco, diventato sui social una cartolina irresistibile: il sole appena calato ha tinto le nuvole colorandole di puro incanto. Tramonto da capogiro quello di oggi pomeriggio a Monopoli. (Noinotizie.it)

Ancora rovesci e temporali - altra allerta meteo nella provincia di Foggia - Il maltempo proseguirà anche nella giornata di domani. A partire dalle ore 20 e per le successive 24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Per questo motivo è stata diramata una allerta... (Foggiatoday.it)