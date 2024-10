Ilgazzettino.it - Maltempo, allagamenti in mezzo Nordest: a Mestre un albero cade su un'auto di passaggio, a Saccolongo esonda il Bacchiglione

Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le buone notizie, per il rischio dizione dei fiumi, sono arrivate ieri mattina da Vicenza. Le previsioni meteo in miglioramento sulla città del Palladio hanno avuto come diretta