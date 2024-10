Maltempo: 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna, soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Emilia piange un morto a causa del Maltempo . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. Secondo quanto ricostruito, Feedpress.me - Maltempo: 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna, soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) L'piange una causa del. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Il ragazzo,, si chiamava Simone Farinelli. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. Secondo quanto ricostruito,

