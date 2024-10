Malore fatale, si è spento lo storico fornaio Gianpaolo Venturini (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è spento a 61 anni Gianpaolo Venturini, fornaio di Cordovado conosciuto in tutta la provincia. fatale è stato un infarto che lo ha colpito improvvisamente. Nell'ultimo periodo le condizioni di salute di Venturini non erano ottimali, con le conseguenze di un ictus che lo aveva costretto in Pordenonetoday.it - Malore fatale, si è spento lo storico fornaio Gianpaolo Venturini Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si èa 61 annidi Cordovado conosciuto in tutta la provincia.è stato un infarto che lo ha colpito improvvisamente. Nell'ultimo periodo le condizioni di salute dinon erano ottimali, con le conseguenze di un ictus che lo aveva costretto in

