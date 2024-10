LIVE – Trapani-Cerignola 4-1, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Trapani-Cerignola, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Stadio Provinciale di Erice pronto a ospitare lo scontro tra i siciliani, neopromossa di grandi ambizioni e fin qui reduce da un buon avvio di campionato, e i pugliesi che si trovano addirittura al secondo posto con quattro punti in più dei granata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Trapani-Cerignola Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Trapani-Cerignola 4-1 (7? Silvestri, 16? Bifulco, 38? Fall, 48? Lescano, 76? Sainz-Maza) 76? – Splendido tiro dalla distanza dello spagnolo. Nulla da fare per Seculin. 76? – GOL! IL Cerignola ACCORCIA LE DISTANZE CON SAINZ-MAZA. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della. Stadio Provinciale di Erice pronto a ospitare lo scontro tra i siciliani, neopromossa di grandi ambizioni e fin qui reduce da un buon avvio di campionato, e i pugliesi che si trovano addirittura al secondo posto con quattro punti in più dei granata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH4-1 (7? Silvestri, 16? Bifulco, 38? Fall, 48? Lescano, 76? Sainz-Maza) 76? – Splendido tiro dalla distanza dello spagnolo. Nulla da fare per Seculin. 76? – GOL! ILACCORCIA LE DISTANZE CON SAINZ-MAZA.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trapani-Cerignola 4-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 55 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Trapani-Cerignola. The post LIVE – Trapani-Cerignola 4-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. C’è una sola squadra in campo. 28? – Tentativo di Paolucci su punizione. 45? – Concesso un minuto di recupero. (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Cerignola 3-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - HA SEGNATO BIFULCO! 11? – Immediata reazione degli ospiti, ma il Trapani si difende con ordine e non corre rischi. 7? – Nasce da corner il gol della squadra di casa: cross di Bifulco e incornata vincente di Silvestri, che sigla l’1-0. 45? – Concesso un minuto di recupero. 30? – In archivio la prima mezz’ora di gioco. (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Cerignola 2-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 4? – Timide proteste degli ospiti dopo che Salvemini cade in area di rigore. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI TRAPANI-CERIGNOLA Sportface. . it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. The post LIVE – Trapani-Cerignola 2-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)