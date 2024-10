LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: si chiude il Mondiale, Bulega per l’ultima sortita (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e della terza e ultima giornata di gare al GP di Spagna, in corso a Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Si chiude quest’oggi l’avventura iridata nel paddock della massima categoria riservata alle derivate di serie. I giochi per il titolo Mondiale sono terminati, ma nulla vieta ai piloti di concedersi una giornata conclusiva all’insegna del divertimento per darsi il miglior saluto possibile in vista dell’avvio Nel pomeriggio di ieri, è arrivata l’ufficialità del secondo titolo in Superbike per Toprak Razgatlioglu: al fortissimo centauro turco è bastata la seconda posizione di gara-1 per mettere il timbro sulla conquista della vetta della classifica. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: si chiude il Mondiale, Bulega per l’ultima sortita Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e della terza e ultima giornata di gare al GP di, in corso a Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento deldi. Siquest’oggi l’avventura iridata nel paddock della massima categoria riservata alle derivate di serie. I giochi per il titolosono terminati, ma nulla vieta ai piloti di concedersi una giornata conclusiva all’insegna del divertimento per darsi il miglior saluto possibile in vista dell’avvio Nel pomeriggio di ieri, è arrivata l’ufficialità del secondo titolo inper Toprak Razgatlioglu: al fortissimo centauro turco è bastata la seconda posizione di gara-1 per mettere il timbro sulla conquista della vetta della classifica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superbike : Spagna. Superpole e Gara-1 - doppietta di Bulega - Sul circuito di Jerez l'emiliano della Ducati batte sempre il turco Razgatlioglu JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Un sabato perfetto per Nicolò Bulega sull'asfalto del Circuito de Jerez-Angel Nieto. Il pilota emiliano della Aruba. it Racing Ducati firma la doppietta nel Round di Spagna: prima si aggiu . (Ilgiornaleditalia.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega vince gara-1 - Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo - 273 +1. 0399 21 RINALDI 1’38. 715 1’41. 047 1’41. 37. 1- Caduta per Petrucci, sfortunato l’italiano, poteva puntare al podio. 302 +0. 11. 230 +3. 3913 55 LOCATELLI 9. 527 17 28 RAY 37. 596. 376 4- Locatelli stabile in terza posizione ma si trova ad oltre 2. 306, seguito da Van der Mark a +0. 47 Iannone ha rinnovato per il prossimo anno, mentre per Rinaldi sarà l’ultima gara in Superbike. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega guida la gara - Razgatlioglu mantiene la seconda posizione! - 38. 11. 321 PIT IN 15 1 BAUTISTA 1’38. Male Bautista e Rea rispettivamente quindicesimo e sedicesimo. 081 1’47. 37. 677 1’42. 008 +3. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2024, Bulega spera nel miracolo per il Mondiale. 423 1’40. 00. 165 PIT IN 4 7 LECUONA 1’38. (Oasport.it)