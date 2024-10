LIVE – Perugia-Cisterna 17-23: Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Perugia-Cisterna, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, che finora hanno lasciato un solo punto, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Guillermo Falasca, che va a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto ad una delle big del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 20 ottobre al Pala Barton di Perugia. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato didi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, che finora hanno lasciato un solo punto, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Guillermo Falasca, che va a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto ad una delle big del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 20 ottobre al Pala Barton di. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Perugia-Cisterna 0-0 : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - . I Block Devils di Angelo Lorenzetti, che finora hanno lasciato un solo punto, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere nelle prime posizioni della classifica. 00) 17. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18. (Sportface.it)

LIVE – Perugia-Cisterna : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO 4^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV SUPERLEGA 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SUPERLEGA 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 PERUGIA – CISTERNA (inizia alle 18. (Sportface.it)

LIVE – Ascoli-Perugia 0-1 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 55 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della gara Ascoli-Perugia. Poche emozioni e ancora nessun gol al Del Duca. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 19 ottobre. 45? – L’arbitro concede un minuto di recupero. 16? – Grande occasione per l’Ascoli! Destro velenoso di Adjapong, ma Gemello è attento e compie un grande intervento. (Sportface.it)