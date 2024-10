LIVE – Milano-Novara 2-2 (21-25, 32-30, 22-25, 31-29, 7-9): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Novara, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la terza giornata di andata diA1di. Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di. Sportface.

LIVE Milano-Novara 2-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 31-29 - le padrone di casa portano un match infinito al tie-break - 17-21 Bordata in piepe di Aslmeier, ottavo punto personale per lei. 6-6 Errore in attacco di Ishikawa. 3-5 Errore di Sylla da posto due. 20-21 Quinto errore personale al servizio per Cazaute. 11-9 Parallela di Alsmeier, Sylla colpita in pieno petto. 5-10 Ace di Alsmeier, Novara vola a +5. 26-25 Sette imprendibile di Danesi. (Oasport.it)

LIVE – Milano-Novara 2-2 (21-25 - 32-30 - 22-25 - 31-29) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 15. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 MILANO – NOVARA 2-2 (21-25, 32-30, 22-25, 31-29) QUARTO SET MILANO – Le padrone di casa vincono un’altra battaglia ai ... (Sportface.it)

LIVE Milano-Novara 1-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 22-25 - Tolok trascina le Zanzare nel terzo parziale - 21-24 Bernardi chiama un altro challenge e lo perde nuovamente, non c’è invasione per Milano. 12-12 Mani-out di Ishikawa da posto quattro. 19-22 Tolok sbaglia tutto da seconda linea, Milano nuovamente a-3. 6-4 Anche Cazaute fallosa dai nove metri. Milano ha vinto 4 degli ultimi scontri diretti contro Novara, con le ragazze di coach Bernardi capaci però di imporsi nell’ultimo match disputatosi ... (Oasport.it)