LIVE – Milan Futuro-Legnago Salus 1-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone B della. Avvio semplicemente disastroso di campionato per queste due squadre, infatti chiudono la classifica. Sei punti per la squadra B dei rossoneri con una partita in meno, appena tre punti per gli ospiti ultimissimi. Allo stadio Chinetti una vittoria vale il riscatto. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.(4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Zukic, Bartesaghi, Ballo-Touré; Sandri, Hodzic; Fall, Zeroli, Traoré; Camarda. In panchina: Nava, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Cuenca, Dutu, D’Alessio, Magni, Omoregbe. All. Daniele Bonera.