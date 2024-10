LIVE – Inter-Juventus Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta (Di domenica 20 ottobre 2024) Inter-Juventus Women è l’incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. LIVE: Inter-Juventus Women (ore 12.00) 11.32 Mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Juventus Women, valida per la settima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali: Inter (3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36 Cambiaghi, 15 Serturini.A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 31 Wullaert, 33 Bartoli. Inter-news.it - LIVE – Inter-Juventus Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è l’incontro valido per la settima giornata del campionato di2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.(ore 12.00) 11.32 Mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la settima giornata di. Di seguito le formazioni ufficiali:(3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36 Cambiaghi, 15 Serturini.A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 31 Wullaert, 33 Bartoli.

