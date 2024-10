Liberoquotidiano.it - Liguria: Ruotolo (Pd), 'Bucci ha preso distanze da sistema Toti?'

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Anche oggi il candidato presidente delladella destra mena il can per l'aia. Ricorda l'ex presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro quando diceva che la mafia gli faceva schifo. Sindacoma lei haledal? E' vero o non è vero che c'è un'inchiesta sul voto di scambio che riguarda anche il capolista di una lista che la sostiene? E perché non risponde ai chiarimenti chiesti sulla gestione dei beni pubblici del Comune di Genova? “. Lo dichiara Sandrodella Segreteria nazionale del Pd.