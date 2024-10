Lecce-Fiorentina 0-6, Sticchi Damiani: "E' colpa mia, troverò una soluzione" (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel post partita di Lecce-Fiorentina il presidente giallorosso Sticchi Damiani ha parlato così della sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel post partita diil presidente giallorossoha parlato così della sconfitta per 0-6 contro la

Cosa è successo dopo Lecce-Fiorentina : faccia a faccia tra tecnico e presidente nello spogliatoio. Gotti : «Io voglio andare avanti» - Un lungo faccia a faccia nello spogliatoio tra Luca Gotti e la dirigenza del Lecce (presidente Sticchi Damiani incluso). Il post-partita di Lecce-Fiorentina (0-6) è andato così, dopo le... (Quotidianodipuglia.it)

Fiorentina : striscione per Flachi - esposto dai tifosi viola a Lecce - . Omaggio dei tifosi viola a Francesco Flachi oggi, 20 ottobre 2024, allo stadio Via del Mare di Lecce. rza Francesco" hanno scritto i supporters viola sullo striscione dedicato all'ex giocatore gigliato, colpito giovedì scorso da un infarto, e attualmente ricoverato in ospedale a Lavagna L'articolo. (Firenzepost.it)

Fiorentina esplosiva a Lecce : come Sinner (0-6). Ma perde Gudmundsson e Kean. Pagelle - . Missione compiuta, anche per lui L'articolo Fiorentina esplosiva a Lecce: come Sinner (0-6). Palladino, in tribuna, si è goduto la conferma della qualità della squadra, sostituito in panchina da uno Stefano Citterio che, sullo 0-5, ha addirittura pianto di commozione. Ma perde Gudmundsson e Kean. (Firenzepost.it)