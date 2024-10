Leader e ostaggi di Hamas, la rivelazione: “Commando Usa per aiutare Israele a cercarli” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorni dopo l'attacco del 7 ottobre, in segreto il Pentagono inviò decine di Commando in Israele per aiutare negli sforzi per la ricerca degli ostaggi. Lo hanno rivelato funzionari americani citati dal New York Times, secondo cui ufficiali dell'intelligence Usa si sono successivamente uniti ai Commando. Fin quasi dall'inizio della guerra, le forze statunitensi Leader e ostaggi di Hamas, la rivelazione: “Commando Usa per aiutare Israele a cercarli” L'Identità. Lidentita.it - Leader e ostaggi di Hamas, la rivelazione: “Commando Usa per aiutare Israele a cercarli” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorni dopo l'attacco del 7 ottobre, in segreto il Pentagono inviò decine diinpernegli sforzi per la ricerca degli. Lo hanno rivelato funzionari americani citati dal New York Times, secondo cui ufficiali dell'intelligence Usa si sono successivamente uniti ai. Fin quasi dall'inizio della guerra, le forze statunitensidi, la: “Usa per” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leader e ostaggi di Hamas - la rivelazione : “Commando Usa per aiutare Israele a cercarli” - E' quanto scrive il New York Times sulla decisione segreta del Pentagono nei giorni successivi all'attacco del 7 ottobre Giorni dopo l'attacco del 7 ottobre, in segreto il Pentagono inviò decine di commando in Israele per aiutare negli sforzi per la ricerca degli ostaggi. Lo hanno rivelato funzionari americani citati dal New York Times, secondo […]. (Sbircialanotizia.it)

Il ruolo segreto del Pentagono nel conflitto israelo-palestinese : invio di commando per la ricerca ostaggi - Secondo fonti del New York Times, funzionari statunitensi hanno confermato che commando americani sono stati inviati in Israele, insieme a membri delle forze di intelligence, per supportare le operazioni sul campo. La possibilità di localizzare e recuperare ostaggi, così come l’accurata individuazione di obiettivi nemici, ha trasformato il consenso intorno alle operazioni militari israeliane e ha ... (Gaeta.it)