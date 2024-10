Strumentipolitici.it - Le ipotesi infondate del Piano Draghi

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilpresentato daall’Unione Europea, come progetto per un suo sviluppo funzionale a rilanciare la produttività dell’Eurozona e metterla in condizioni di confrontarsi con un mondo in cui le innovazioni tecnologiche stanno cambiando le regole del mercato, propone alcunedi fondo imprescindibili nel rispetto anche di una società più unita e solida. Il lavoro di, esteso ed approfondito, però si basa sudi lavoro che non corrispondono alla realtà e lo rendono di fatto inutile e pericoloso . La mancanza di confronto La posizione ambigua ed opportunistica dei commentatori, troppo spesso asserviti, al ruolo del potere di turno si cimentano nelle lodi nelle pur evidenti critiche e perdono volutamente una capacità di analisi e del contradditorio.