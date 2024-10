Formiche.net - Le due condizioni per il successo del Pnrr. L’analisi di Scandizzo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma di investimenti necessario per rilanciare l’economia europea è stato quantificato nel rapporto Draghi in quasi 800 miliardi di euro per anno dal 2025 al 2030. Benché minori, gli investimenti programmati nella Ue a livello comunitario, sono già molto rilevanti. Stime autorevoli indicano la necessità di investimenti aggiuntivi di circa il 2% del Pil per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, con gli impegni più significativi nei settori dell’energia e dei trasporti (già inclusi in parte nel pacchetto Fit for 55, e una forte partecipazione del settore privato. A ciò si aggiunge il programma RepowerEu con l’obiettivo di potenziare la resilienza energetica investendo 210 miliardi di euro entro il 2027. Per la transizione digitale nell’Ue si prevede una spesa annuale di 125 miliardi di euro, con importanti contributi dagli strumenti di finanziamento europei.