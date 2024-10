Laziomania: il VAR grazia Douglas Luiz due volte, la Juventus ha bisogno di favori? Qualcuno spieghi (Di domenica 20 ottobre 2024) Doveva essere la partita di Douglas Luiz e così è stato. L`ex Aston Villa protagonista in Juventus-Lazio, ma non come auspicavano Thiago Motta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Doveva essere la partita die così è stato. L`ex Aston Villa protagonista in-Lazio, ma non come auspicavano Thiago Motta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabatini boccia la Juve : «Solo appena sufficiente - Douglas Luiz è in crisi irreversibile» - com la vittoria della Juventus contro la Lazio in Serie A. Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla prestazione della Juventus e di Douglas Luiz nella vittoria contro la Lazio Sandro Sabatini ha analizzato a calciomercato. Così […]. IL COMMENTO – «Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione appena sufficiente. (Calcionews24.com)

Juve-Lazio - il ds Fabiani è una furia : "Douglas Luiz dà un pugno a Patric. A cosa serve il Var?" - La Lazio esce dallo Stadium con zero punti e tanta rabbia. Infatti i biancocelesti, rimasti in 10 da metà primo tempo, contestano la direzione di gara soprattutto puntando il dito contro il Var e il suo utilizzo che avrebbe favorito la Juventus. Una presa di posizione forte del club di Lotito... (Today.it)

Douglas Luiz dà un pugno a Patric : l'episodio - la non decisione di Sacchi e Di Paolo e cosa può succedere verso Inter-Juventus - Nuova partita e nuovo caso Douglas Luiz. Dopo aver concesso suo malgrado due rigori a Lipsia e Cagliari, il brasiliano ha commesso un`altra... (Calciomercato.com)