Laura Freddi e Sonia Bruganelli, in che rapporti sono? Le dichiarazioni

Laura Freddi e Sonia Bruganelli sono entrambe due donne di spettacolo che hanno avuto, in due momenti diversi, una relazione con Paolo Bonolis. Ma che rapporto esiste realmente tra le due? Ospite al programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, Laura Freddi (ex fidanzata storica di Paolo Bonolis), ha parlato anche del suo rapporto con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e attualmente protagonista dello show di Rai Uno Ballando con le Stelle.

Le dichiarazioni di Laura Freddi

Imprenditrice e madre dei tre figli minori di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più discusse dell'edizione 2024 di Ballando con le Stelle.

