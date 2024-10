Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta vince 2-0 a Venezia, in gol Pasalic e Retegui

(Di domenica 20 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Dea, lagunari in difficoltà- Seconda vittoria consecutiva per l'in campionato, i nerazzurri s'impongono 2-0 in casa delgrazie alle reti di. Quarto successo in Serie A per i bergamaschi ora al quarto posto