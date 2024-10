La Settimana Azzurra pronta a dare spettacolo nelle acque dello Stretto (Di domenica 20 ottobre 2024) La bellezza della Calabria si prepara a brillare ancora una volta grazie a due manifestazioni sportive d'eccellenza: il campionato Italiano di Wingfoil Freeride e la Mediterranean Cup di vela per imbarcazioni optimist. Gli eventi offriranno un'esperienza unica per atleti, appassionati di sport Reggiotoday.it - La Settimana Azzurra pronta a dare spettacolo nelle acque dello Stretto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La bellezza della Calabria si prepara a brillare ancora una volta grazie a due manifestazioni sportive d'eccellenza: il campionato Italiano di Wingfoil Freeride e la Mediterranean Cup di vela per imbarcazioni optimist. Gli eventi offriranno un'esperienza unica per atleti, appassionati di sport

Settimana delicata per l’infermeria biancazzurra. Awua indisponibile - Karlsson resta in forse. Arena - Bachini e Rao invece hanno ripreso - Domani e venerdì invece Antenucci e compagni lavoreranno di mattina, per poi partire per il ritiro in Liguria. m. Oggi è fissata una doppia seduta a porte chiuse, l’unica settimanale. Stiamo parlando dei difensori Arena e Bachini, e di Rao, che hanno già ripreso la preparazione e quindi salvo imprevisti potranno essere schierati già col Sestri Levante. (Sport.quotidiano.net)

Radio Mercato Nerazzurra : Non solo Lapadula. I nomi caldi della settimana - Pronte le visite mediche di Leris. Questi e altri approfondimenti nella nuova puntata di "Radio mercato nerazzurra". Michele Bufalino . E Inoltre qual è la situazione relativa a Giovanni Bonfanti dell'Atalanta? E in uscita cosa sta succedendo? De Vitis è ormai del Rimini, mentre Sala è ormai in prestito al Pontedera. (Sport.quotidiano.net)