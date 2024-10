Davidemaggio.it - La Rosa della Vendetta: anticipazioni quindicesima puntata di domenica 27 ottobre 2024

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ha preso ufficialmente il via la ‘battaglia’ di Gülcemal ?ahin, il protagonista de La, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 in prima serata. Suddivisa in tredici puntate, tenendo contonumerazione turca, la serie ha come protagonista Murat Ünalm??, noto al pubblico italiano per il ruolo di Demir Yaman in Terra Amara. Al suo fianco, in questa nuova favola moderna, c’è l’attrice Melis Sezen, scelta per interpretare la bella Deva Nakka?o?lu, la figlia adottiva di Zafer (Ayda Aksel), la madre di Gülcemal, di cui l’uomo vuole vendicarsi poiché la considera l’artefice di ogni sua disgrazia, compresa la morte del padre Saim, che si è suicidato dopo aver scoperto che la moglie è rimasta incinta dell’amante Mustafa (che poi lo stesso Gülcemal ha ucciso quando era soltanto un bambino).