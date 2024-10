La mamma è morta Maxi incidente con più mezzi coinvolti Tecla lascia 2 figlie

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)Pluda non ce l’ha fatta. Ènella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre la donna rimasta gravemente ferita nell’avvenuto sulla Sp668 a Calcinato, comune in provincia di Brescia. In tutto sono state cinque le auto coinvolte con 10 feriti neltamponamento provocato anche dall’asfalto bagnato dopo le abbondanti piogge cadute in queste ore. Nell’di sabato sera è rimasta ferita anche una donna incinta al settimo mese che era in viaggio con il marito. Trasportata in ospedale ha riportato fortunatamente solo ferite lievi. Ben diversa, invece, la situazione diPluda. Le condizioni della donna classe 1956, che abitava a pochi chilometri dal luogo del sinistro, sono apparse subito critiche. È stata trasportata all’ospedale Civile con l’elisoccorso. Ma nella notte il suo cuore ha cessato di battere.