Agi.it - La Fiorentina dilaga in trasferta, sei reti al Lecce

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Terza vittoria nelle ultime quattro di campionato per unache sembra aver trovato la giusta quadra dopo un avvio zoppicante. Travolto a domicilio ilnell'ottava giornata di campionato: al Via del Mare finisce addirittura 6-0 con le doppiette di Cataldi e Colpani, oltre ai sigilli di Beltran e Parisi. Uniche note stonate per i viola gli infortuni di Gudmundsson (uscito dopo pochi minuti) e Kean (out all'intervallo). La squadra di Palladino sale così a 13 punti in classifica, mentre i salentini di Gotti, al terzo ko consecutivo, restano in zona retrocessione a quota 5.  In un avvio di gara molto bloccato ed equilibrato, l'unica cosa da segnalare è l'infortunio di Gudmundsson dopo nove minuti, che costringe i viola a fare subito a meno di uno dei suoi uomini chiave.