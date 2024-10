Fanpage.it - La classifica dei piatti di pasta più amati dagli stranieri: al primo posto c’è una ricetta romana

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non è una novità che i turistivisitino l'Italia per le sue prelibatezze culinarie ma in quanti sanno quali sono i lorodipreferiti? Ecco laufficiale che farà venire a tutti l'acquolina in bocca.