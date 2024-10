Juventus Next Gen-Avellino 0-3, Vano: "Era importante vincere, vogliamo portarci in alto in classifica. Sono contento per il gol" (Di domenica 20 ottobre 2024) Michele Vano, attaccante dell'Avellino, si è sbloccato in campionato con il gol segnato contro la Juventus Next Gen. Queste le sue parole al termine della gara: "Era importante vincere, abbiamo approcciato bene la partita e sbloccato il risultato. Nel secondo tempo gli avversari hanno cercato di Today.it - Juventus Next Gen-Avellino 0-3, Vano: "Era importante vincere, vogliamo portarci in alto in classifica. Sono contento per il gol" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Michele, attaccante dell', si è sbloccato in campionato con il gol segnato contro laGen. Queste le sue parole al termine della gara: "Era, abbiamo approcciato bene la partita e sbloccato il risultato. Nel secondo tempo gli avversari hanno cercato di

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Mutanda : "Contento per il gol e per la possibilità di giocare in prima squadra. È un sogno" - Primo gol con l'Avellino e sempre più nel vivo della prima squadra. Noah Mutanda, giovane centrocampista biancoverde, ha raccontato le sue emozioni dopo la rete segnata alla Juventus Next Gen: "Sono molto contento per il mio gol e sono felice per la possibilità che mi sta dando il mister di... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Mutanda : "Contento per il gol e per la possibilità di giocare in prima squadra. È un sogno" - Primo gol con l'Avellino e sempre più nel vivo della prima squadra. Noah Mutanda, giovane centrocampista biancoverde, ha raccontato le sue emozioni dopo la rete segnata alla Juventus Next Gen: "Sono molto contento per il mio gol e sono felice per la possibilità che mi sta dando il mister di... (Today.it)

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Biancolino : "La mia squadra è stata brava - gioia immensa per Mutanda. Su D'Ausilio..." - L'Avellino batte la Juventus con tre gol e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Raffaele Biancolino commenta il successo biancoverde a Biella: "Eravamo consapevoli delle insidie di questa partita, venivamo da ottimi risultati. . . Sapevamo di affrontare una buona squadra, un po' in. (Today.it)