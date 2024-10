Ravennatoday.it - Intrappolati in casa da una frana: pompieri e polizia locale salvano una coppia di anziani

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non sono mancate le prove di coraggio per le forze dell'ordine durante l'emergenza maltempo che ha colpito la Romagna nell’ultimo fine settimana: gli agenti delladell'Unione della Romagna Faentina e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Brisighella per soccorrere unadi