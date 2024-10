Inter-news.it - Inter-Juventus Women 0-0: la traversa ferma le nerazzurre

(Di domenica 20 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-0, sfida valevole per la settima giornata del campionato femminile di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0. RETI INVIOLATE – Dopo la prima frazione di gioco senza gol, la situazione non cambia nemmeno nella ripresa di questa sfida tra eÂ. Lesembrano fare di più per cercare la vittoria, forti anche del fattore campo. E la prima grande chance di questo secondo tempo arriva al minuto 51, quando Cambiaghi ci prova dal centro dell’area di rigore bianconera, senza riuscirci. A seguire arriva anche un tentativo di testa di Magull che riceve palla da Serturini, ma la difesa della squadra ospite riesce a reggere senza subire il gol. La sfida prosegue senza troppi sussulti, fino al 75?, quando ci prova Girelli saltando un paio di avversarie, sbagliando però la conclusione.