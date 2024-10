Calcionews24.com - Infortunio Calabria, tutto pronto per il ritorno in campo! Fonseca avvisato, ci sarà in quel match

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di domenica 20 ottobre 2024), ci siamo! Il calciatore del Milan èper il rientro in, inla partita ciCome riferito da calciomercato.com, il calciatore del Milan Davideè in recupero dall’ultimomuscolare. Le condizioni e le ultime: PAROLE – «Difficile al momento esprimersi in maniera definitiva anche sul rientro di Davide