Salernotoday.it - Inciviltà e degrado in Piazza Gloriosi, a Torrione: la segnalazione

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)nel quartiere di, a Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, i soliti “incivili” gettano rifiuti di ogni genere nelle aiuole e in areenon adatte alla raccolta, nella centralissimaGian Camillodi. Non solo. Ma l’erba è