Salernotoday.it - Incidente in via San Leonardo, auto sbanda e si schianta: ferito un anziano

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Paura, questa sera, in via Sana Salerno, dove un’(Fiat Punto) si èta improvvisamente contro le vetture parcheggiate lungo la carreggiata nei pressi del Bingo.I soccorsiUnè rimastoed è stato condotto al vicino pronto soccorso del Ruggi d’Aragona per