Incidente a Santi Cosma e Damiano schianto fatale per Armando Puoti e Massimiliano Tirimbò

Sono Armando Puoti, 81enne di Minturno, e Massimiliano Tirimbò, 52enne di Santi Cosma e Damiano, i due uomini che hanno perso la vita ieri, sabato 19 ottobre, in un drammatico Incidente stradale avvenuto nei pressi della ex Ferrovia. Un impatto frontale devastante tra le due auto, un'Audi A4 e

Santi Cosma e Damiano / Incidente stradale mortale - perdono la vita due persone - Hanno perso la vita Massimiliano Tirimbò, di 52 anni, di San Cosma e Damiano e Armando Puoti di 81 anni di Minturno in seguito al drammatico scontro in […] L'articolo Santi Cosma e Damiano / Incidente stradale mortale, perdono la vita due persone sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. E’ il bilancio, pesantissimo, del grave incidente stradale per il quale sono sotto shock due comunità. (Temporeale.info)

Latina - incidente stradale a Santi Cosma e Damiano : 2 morti e un bimbo ferito - . Grave incidente stradale in provincia di Latina. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino, passeggero a bordo di una delle due vetture. È accaduto questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano, dove due uomini, rispettivamente di 52 e 81 anni, sono morti a seguito dell'impatto tra le rispettive automobili, che sono entrate in collisione frontalmente. (Tg24.sky.it)

Tragico incidente stradale a Santi Cosma e Damiano : due vittime e un bambino ferito - Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nell’area di Santi Cosma e Damiano. Questo include la valutazione delle infrastrutture stradali, della segnaletica e la promozione di campagne di sensibilizzazione sulla guida sicura. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nell’area. (Gaeta.it)