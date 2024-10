Avellinotoday.it - Incendio nella notte: stessa scena per l'avvocato Filodemo, bruciata la sua auto per la seconda volta

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sono attualmente in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per unche si è sviluppato lascorsa a Solofra, in Via Starze. Il rogo ha completamente distrutto due veicoli, una Peugeot 3008 e una Kia Stonic, mentre altre due utilitarie parcheggiate nelle vicinanze hanno subito