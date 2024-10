In Lombardia nel 2024 sono i 121 morti sul lavoro, l’8% in più del 2023 (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel 2024, tra gennaio e agosto, in Lombardia si sono registrati 121 morti sul lavoro, l’8% in più rispetto 2023. Il maggior picco, in aumento, si registra a Lecco (+200%). Ma anche Bergamo raccoglie il suo triste primato, fissandosi al terzo posto della classifica. Così raccontano i dati raccolti da Confcooperative lavoro e Servizi Lombardia e pubblicati in una nota dall’agenzia di stampa Ansa. Milano pur registrando il numero più alto di infortuni mortali con 30 casi, ha segnato una leggera riduzione (-3,2%) rispetto al 2023. Lo si legge nel rapporto ‘Non sicurezza, quanto mi costi?”, promosso da?Confcooperative lavoro e Servizi Lombardia?in occasione della Settimana europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro (21/ 24 ottobre 2024). Bergamonews.it - In Lombardia nel 2024 sono i 121 morti sul lavoro, l’8% in più del 2023 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel, tra gennaio e agosto, insiregistrati 121sulin più rispetto. Il maggior picco, in aumento, si registra a Lecco (+200%). Ma anche Bergamo raccoglie il suo triste primato, fissandosi al terzo posto della classifica. Così raccontano i dati raccolti da Confcooperativee Servizie pubblicati in una nota dall’agenzia di stampa Ansa. Milano pur registrando il numero più alto di infortuni mortali con 30 casi, ha segnato una leggera riduzione (-3,2%) rispetto al. Lo si legge nel rapporto ‘Non sicurezza, quanto mi costi?”, promosso da?Confcooperativee Servizi?in occasione della Settimana europea per la Salute e la Sicurezza sul(21/ 24 ottobre).

Aumento degli infortuni mortali in Lombardia : il report rileva un drammatico incremento nel 2024

Ferri ha evidenziato la necessità di un cambiamento nel modo in cui la sicurezza sul lavoro viene affrontata. Questi dati pongono interrogativi sulla formazione e la protezione in ambito lavorativo per queste fasce d'età, che potrebbero essere maggiormente esposte a rischi.

