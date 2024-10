Ilrestodelcarlino.it - Il primario con la pala: “Ho visto bambini aggrappati sui muretti”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – Persone in piedi sulle auto, aggrappate aidelle recinzioni delle abitazioni: una notte da incubo in via San Mamolo (video) a Bologna, altra zona della città duramente colpita dall’alluvione. Il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica I dell’Istituto Rizzoli, racconta una serata da film apocalittico. Cosa è accaduto? “Saranno state circa le 20.45 si è allagata tutta la via San Mamolo Bassa, io abito in una traversa sopra. Ma siccome è andata via la luce dal garage e si è leggermente allagato, sono andato a controllare. Poi sono uscito in strada: l’acqua prima mi arrivava alla caviglia, poi allo stinco e all’incrocio tra via Rivabella e via San Momolo l’acqua arrivava alla vita”.