Il Napoli vince anche a Empoli: gli azzurri non mollano la vetta della classifica (Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio Conte nella conferenza stampa prepartita aveva letto la sfida contro l'Empoli alla perfezione. "Sappiamo che sarà una gara complicata, ma dobbiamo essere bravi anche nelle giornate difficili a gestire la situazione ed essere pronti a soffrire quando è necessario. Perchè la sofferenza fa Napolitoday.it - Il Napoli vince anche a Empoli: gli azzurri non mollano la vetta della classifica Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio Conte nella conferenza stampa prepartita aveva letto la sfida contro l'alla perfezione. "Sappiamo che sarà una gara complicata, ma dobbiamo essere bravinelle giornate difficili a gestire la situazione ed essere pronti a soffrire quando è necessario. Perchè la sofferenza fa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ilaria Tuti scava nella coscienza dell'essere umano e delle sue scelte. Indaga il male - motore di tutte le storie - che può trasformare l'uomo in bestia. Oppure farlo risplendere - anche in mezzo alle macerie e alla distruzione - Il confine tra bene e male è molto labile, a volte la prospettiva si ribalta. Che però ha distrutto la sua famiglia. Mi sono ispirata a un volantino clandestino, trovato durante le ricerche, in cui le donne chiamavano all’azione altre compagne per preparare vestiti e generi alimentari per i partigiani. (Iodonna.it)

**Mo : Meloni - 'cessate fuoco anche temporaneo può essere chiave volta'** - Penso che la proposta di un cessate il fuoco, anche temporaneo, che l'Italia ha portato avanti con altri attori della comunità internazionale, possa essere una chiave di volta. . Noi sappiamo che c'è stata da parte libanese adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele". (Adnkronos) - Teme un conflitto regionale ancora più ampio? "Se non lo temessi non sarei qui. (Iltempo.it)

**Mo : Meloni - 'cessate fuoco anche temporaneo può essere chiave volta'** - Penso che la proposta di un cessate il fuoco, anche temporaneo, che l'Italia ha portato avanti con altri attori della comunità internazionale, possa essere una chiave di volta. Noi sappiamo che c'è stata da parte libanese adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele". Non ho fatto mistero di essere preoccupata della situazione mediorientale, parlo con Netanyahu molto ... (Liberoquotidiano.it)