Il futuro delle aree rurali nell’UE | il commento di Confai Bergamo

"Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura europea': è questo il titolo di un nuovo documento sulle prospettive future del settore primario su scala continentale, redatto da un gruppo di esperti di alto livello con l'obiettivo di servire da base – come informa la rivista specializzata PianetaPsr – per i prossimi lavori della nuova Commissione Europea. "Competitività, sostenibilità e resilienza sono alcune tra le parole d'ordine che troviamo nel recente documento sulle prossime frontiere dell'agricoltura comunitaria – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia -. Con queste linee guida le istituzioni europee sembrerebbero intenzionate a rivitalizzare l'idea di un patto rurale globale, già manifestata dal precedente esecutivo UE, come base per affrontare le sfide che attendono il mondo agricolo e la società".

